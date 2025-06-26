रेखा और तब्बू ने भरी महफिल में एक-दूसरे पर लुटाया प्यार, लोग बोले- 'दोस्त हो...'
Shashikant Mishra
| Jun 26, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस रेखा और तब्बू हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं.
रेखा और तब्बू जहां भी जाती हैं, वहां की महफिल अपने नाम कर लेती हैं.
रेखा और तब्बू फिल्म 'उमराव जान' की स्क्रीनिंग में मिले. इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर प्यार लुटाया है.
दोनों एक्ट्रेसेस ने एक-दूसरे को गले लगाया और इसके साथ ही ढेर सारे किस किए.
रेखा और तब्बू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और इन पर रिएक्शन आ रहे हैं.
दोनों अभिनेत्रियों के फैंस उनको लेकर प्यारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'दोस्ती हो तो ऐसी हो.'
एक फैन ने लिखा है, 'दोनों का कोई जवाब नहीं.' एक फैन ने लिखा है, 'दोनों कितनी खूबसूरत हैं.'
