जया के फ्लैट में वक्त बिताती थीं रेखा, कहती थीं दीदीभाई
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 12, 2024
रेखा और जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में रेखा और जया बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करती थीं।
जया इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थीं और कभी रेखा ने अपना करियर शुरू ही किया था।
उन दिनों जया और रेखा एक ही बिल्डिंग में रहा करती थीं।
कई दफा रेखा तो जया के ही फ्लैट में आराम फरमा लिया करती थीं।
उन दिनों रेखा और जया की बॉन्डिंग देखते ही बनती थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान रेखा जया को खूब मानती थीं।
प्यार से रेखा उन्हें दीदीभाई बुलाया करती थीं।
खैर समय के साथ-साथ दोनों के बीच का ये बॉन्ड धुंधलाता चला गया।
