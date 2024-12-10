Rekha की वो बेटी जो दुनिया को कह चुकी है अलविदा, कानों में गूंजती है ये आवाज

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 10, 2024

रेखा ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी एक बेटी भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में रेखा ने इस बात का खुलासा किया. रेखा ने दावा किया है कि लता मंगेशकर उनको अपनी मां बता चुकी हैं.

घटना को याद करते हुए रेखा ने बताया कि एक बार लता मंगेशकर ने उनको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया.

पार्टी में लता मंगेशकर ने रेखा की खूब खातिरदारी की. उस समय रेखा ने लता मंगेशकर से एक बात कही थी.

रेखा ने दावा किया कि वो भी लता मंगेशकर जैसी बेटी की मां बनना चाहती हैं लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता.

ये सुनते ही लता मंगेशकर ने रेखा को मम्मी कहकर बुलाया और कहा कि वो उनको अपनी बेटी मान सकती हैं.

लता मंगेशकर की ये बात सुनकर रेखा काफी इमोशनल हो गई थीं.

लता मंगेशकर को याद करते हुए रेखा ने बताया कि वो कितनी अच्छी इंसान थीं.

