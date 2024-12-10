Rekha की वो बेटी जो दुनिया को कह चुकी है अलविदा, कानों में गूंजती है ये आवाज
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 10, 2024
रेखा ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी एक बेटी भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता.
Source:
Instagram
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में रेखा ने इस बात का खुलासा किया. रेखा ने दावा किया है कि लता मंगेशकर उनको अपनी मां बता चुकी हैं.
Source:
Instagram
घटना को याद करते हुए रेखा ने बताया कि एक बार लता मंगेशकर ने उनको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया.
Source:
Instagram
पार्टी में लता मंगेशकर ने रेखा की खूब खातिरदारी की. उस समय रेखा ने लता मंगेशकर से एक बात कही थी.
Source:
Instagram
रेखा ने दावा किया कि वो भी लता मंगेशकर जैसी बेटी की मां बनना चाहती हैं लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता.
Source:
Instagram
ये सुनते ही लता मंगेशकर ने रेखा को मम्मी कहकर बुलाया और कहा कि वो उनको अपनी बेटी मान सकती हैं.
Source:
Instagram
लता मंगेशकर की ये बात सुनकर रेखा काफी इमोशनल हो गई थीं.
Source:
Instagram
लता मंगेशकर को याद करते हुए रेखा ने बताया कि वो कितनी अच्छी इंसान थीं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Dhanush करेंगे Hollywood में धमाका, इस एक्ट्रेस संग करेंगे रोमांस?
अगली वेब स्टोरी देखें.