अफेयर की खबर उड़ते ही खून के आंसू रोई थीं रेखा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 18, 2024
फिल्म सौगंध के सेट पर एक आदमी ने रेखा के साथ बद्तमीजी करने की गुस्ताखी की थी।
ये बात जानने के बाद इस आदमी पर अमिताभ बच्चन का गुस्सा फूट गया।
ऐसा होते ही रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबर आम हो गई।
मैग्जीन्स में लिखा जाने लगा कि रेखा और अमिताभ के बीच कुछ चल रहा है।
अपने अफेयर की खबर सुनकर रेखा का बुरा हाल हो गया था।
खबर आग की तरह फैलते ही रेखा ने रोना शुरू कर दिया था।
रेखा को लगने लगा था कि इस खबर की वजह से उनकी बदनामी न हो जाए।
उस जमाने में रेखा और अमिताभ चोरी छिपे मिला करते थे।
