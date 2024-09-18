अफेयर की खबर उड़ते ही खून के आंसू रोई थीं रेखा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

फिल्म सौगंध के सेट पर एक आदमी ने रेखा के साथ बद्तमीजी करने की गुस्ताखी की थी।

Source: Instagram

ये बात जानने के बाद इस आदमी पर अमिताभ बच्चन का गुस्सा फूट गया।

Source: Instagram

ऐसा होते ही रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबर आम हो गई।

Source: Instagram

मैग्जीन्स में लिखा जाने लगा कि रेखा और अमिताभ के बीच कुछ चल रहा है।

Source: Instagram

अपने अफेयर की खबर सुनकर रेखा का बुरा हाल हो गया था।

Source: Instagram

खबर आग की तरह फैलते ही रेखा ने रोना शुरू कर दिया था।

Source: Instagram

रेखा को लगने लगा था कि इस खबर की वजह से उनकी बदनामी न हो जाए।

Source: Instagram

उस जमाने में रेखा और अमिताभ चोरी छिपे मिला करते थे।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: इन 9 भारतीय क्रिकेटरों ने किया है फिल्मों में काम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.