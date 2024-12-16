Kapil Sharma के शो में इस दीवा ने खोले अपने दिल के राज, एकतरफा प्यार को लेकर किए कई खुलासे
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 16, 2024
कपिल शर्मा का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर खूब धूम मचा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कपिल शर्मा के इस शो की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती ही जा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
कपिल शर्मा के शो में हाल ही में बॉलीवुड दीवा रेखा ने हिस्सा लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रेखा ने कपिल के शो में अपनी पर्सनल लाइफ जुड़े कुछ किस्सों को सुनाया था
Source:
Bollywoodlife.com
रेखा ने शो के दौरान ही अपने दिल का हाल बयां किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रेखा पहले भी अमिताभ बच्चन के लिए अपना प्यार कई जगह जाहिर कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन कपिल शर्मा के शो में उन्होंने अपने एकतरफा प्यार को लेकर खुलेआम बात की है.
Source:
Bollywoodlife.com
रेखा ने शो में कहा, 'अगर आपसे कोई एकतरफा प्यार करता है तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए.'
Source:
Bollywoodlife.com
रेखा ने कहा, 'मेरे दिल में भी किसी के लिए प्यार कूट -कूट कर भरा है. सामने वाले को इस प्यार का सम्मान करना चाहिए.'
Source:
Bollywoodlife.com
रेखा ने कहा, 'अगर हम किसी का प्यार स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो हमें उन्हें ठेस भी नहीं पहुचानी चाहिए.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'एनिमल' फिल्म के इस एक्टर ने शेयर की अपनी Love Story, इस लड़की से हुआ था love at first side
अगली वेब स्टोरी देखें.