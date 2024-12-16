Kapil Sharma के शो में इस दीवा ने खोले अपने दिल के राज, एकतरफा प्यार को लेकर किए कई खुलासे

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 16, 2024

कपिल शर्मा का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर खूब धूम मचा रहा है.

कपिल शर्मा के इस शो की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती ही जा रही है.

कपिल शर्मा के शो में हाल ही में बॉलीवुड दीवा रेखा ने हिस्सा लिया था.

रेखा ने कपिल के शो में अपनी पर्सनल लाइफ जुड़े कुछ किस्सों को सुनाया था

रेखा ने शो के दौरान ही अपने दिल का हाल बयां किया है.

रेखा पहले भी अमिताभ बच्चन के लिए अपना प्यार कई जगह जाहिर कर चुकी हैं.

लेकिन कपिल शर्मा के शो में उन्होंने अपने एकतरफा प्यार को लेकर खुलेआम बात की है.

रेखा ने शो में कहा, 'अगर आपसे कोई एकतरफा प्यार करता है तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए.'

रेखा ने कहा, 'मेरे दिल में भी किसी के लिए प्यार कूट -कूट कर भरा है. सामने वाले को इस प्यार का सम्मान करना चाहिए.'

रेखा ने कहा, 'अगर हम किसी का प्यार स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो हमें उन्हें ठेस भी नहीं पहुचानी चाहिए.'

