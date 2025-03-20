रेखा को इस फिल्म में कास्ट करने से पहले डायरेक्टर के छूट गए थे पसीने, मिली चेतावनी...
Kavita
| Mar 20, 2025
बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने अपने करियर में अलग-अलग रोल निभाए हैं.
फिल्म खून भरी मांग में रेखा एक मां के रोल में दिखी थीं. फिल्म में रेखा के दो अवतार दिखे.
इस फिल्म को राकेश रोशन ने बनाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा की फिल्म में कास्टिंग कैसे हुई?
राकेश रोशन ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने रेखा की कास्टिंग का दिलचस्प किस्सा सुनाया है.
राकेश रोशन ने बताया कि जब फिल्म के लिए रेखा का नाम सोचा गया तो लोगों ने मुझे चेतावनी देनी शुरू कर दी,
'कई लोगों का कहना था कि रेखा बहुत टाइम लगवा देगी. वह बहुत देर से आती हैं.'
उन्होंने बताया कि वह पहले रेखा से बात करके इस चीज को क्लियर करना चाहते थे और फिर फिल्म करना चाहते थे.
राकेश रोशन ने रेखा से इस मुद्दे पर बात की और फिर एक्ट्रेस ने भी मजेदार जवाब दिया था.
रेखा ने कहा था कि वह सिर्फ उन लोगों को परेशान करती हैं जो उनके पैसे समय पर नहीं देते.
बता दें कि राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में भी रेखा ही मां के रोल में दिखी थीं.
