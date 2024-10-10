सेक्रेटरी के साथ लिवइन में रहती हैं 70 साल की रेखा? इस बुक में खुला राज

Ankita Kumari | Oct 10, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

रेखा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में रहती हैं.

रेखा की लव लाइफ ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं.

रेखा के अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा संग लिंकअप की खबरें काफी चर्चा में रही थीं.

रेखा और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ चुकी हैं. माना जाता है दोनों लिवइन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं.

यासिर उस्मान ने रेखा की बायोग्राफी रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी लिखी थी.

इस किताब में यासिर उस्मान ने बताया था कि रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रहती हैं.

हालांकि, बाद में राइटर ने खुद कहा था कि रेखा को लेकर ये बात फर्जी और गलत हैं.

