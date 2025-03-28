'70 की उम्र में 17 की...', Rekha को व्हाइट आउटफिट में देख थम जाएंगी सांसें
Pratibha Gaur
| Mar 28, 2025
दिग्गज एक्ट्रेस रेखा 70 साल की हो गई हैं लेकिन अपने स्टाइल से वह आज भी फैंस के होश उड़ा देती हैं.
रेखा की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वह व्हाइट कलर के आउटफिट में बला की खूबसूरत लग रही है.
इस आउटफिट के साथ रेखा ने न्यूड मेकअप कर रखा है और साथ ही आंखों पर चश्मा भी लगाया हुआ है.
इस व्हाइट साड़ी के साथ रेखा ने हैवी ज्वेलरी पहनी हुई हैं. रेखा की यह तस्वीरें आते ही वायरल हो गई हैं.
रेखा की इन तस्वीरों को देख फैंस लट्टू हो गए हैं.
रेखा के इन फोटोज पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, '70 की उम्र में 17 की लग रही हो आप.'
इसके साथ ही रेखा के फोटोज पर लोग कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि आप आइकॉनिक हैं.
