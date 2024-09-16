जया की ये बात सुनकर रेखा ने तोड़ा था बिग बी से नाता
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 16, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या सुनने के बाद रेखा ने अमिताभ से अलग होने का फैसला किया था।
Source:
Instagram
एक बार जया ने रेखा को अपने घर पर खाने पर बुलाया।
Source:
Instagram
उस समय अमिताभ शहर ने बाहर थे।
Source:
Instagram
खाना खाते समय जया ने रेखा से एक बार भी बिग बी के बारे में बात नहीं की।
Source:
Instagram
उस समय रेखा काफी डरी हुई थीं।
Source:
Instagram
डिनर करने के बाद जैसे ही रेखा जाने लगीं जया ने उनको रोक लिया।
Source:
Instagram
जया ने रेखा से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अमिताभ को नहीं छोड़ेंगी।
Source:
Instagram
कहा जाता है जया की ये बात सुनने के बाद रेखा ने अमिताभ से अलग होने का फैसला किया था।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: एमएक्स प्लेयर की इस हफ्ते की टॉप फिल्में और सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.