जया की ये बात सुनकर रेखा ने तोड़ा था बिग बी से नाता

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या सुनने के बाद रेखा ने अमिताभ से अलग होने का फैसला किया था।

एक बार जया ने रेखा को अपने घर पर खाने पर बुलाया।

उस समय अमिताभ शहर ने बाहर थे।

खाना खाते समय जया ने रेखा से एक बार भी बिग बी के बारे में बात नहीं की।

उस समय रेखा काफी डरी हुई थीं।

डिनर करने के बाद जैसे ही रेखा जाने लगीं जया ने उनको रोक लिया।

जया ने रेखा से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अमिताभ को नहीं छोड़ेंगी।

कहा जाता है जया की ये बात सुनने के बाद रेखा ने अमिताभ से अलग होने का फैसला किया था।

