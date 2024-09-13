जया और अमिताभ की शादी होते ही ये क्या बोल बैठीं थीं रेखा?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 13, 2024
जया और अमिताभ की शादी होते ही रेखा ने बयान देकर सबको चौंका दिया था।
Source:
Instagram
रेखा ने कहा था कि जया सब पर हावी होना चाहती थीं।
Source:
Instagram
रेखा ने कहा था, पड़ोसी होने के बाद भी जया ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया।
Source:
Instagram
रेखा ने बताया जया मुझे अपनी बहन मानती थी।
Source:
Instagram
रेखा ने दावा किया था कि जया मतलब के रिश्ते बनाती हैं।
Source:
Instagram
रेखा के मुताबिक शादी में न्योता न मिलने से वो बहुत दुखी थीं।
Source:
Instagram
रेखा ने कहा था कि मुझे जया अच्छी इंसान लगती थी हालांकि बाद में मैं गलत साबित हुई।
Source:
Instagram
यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में ये बात बताई गई है।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: टीवी के इन शोज में नहीं था कोई भी विलेन
अगली वेब स्टोरी देखें.