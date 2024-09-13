जया और अमिताभ की शादी होते ही ये क्या बोल बैठीं थीं रेखा?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 13, 2024

जया और अमिताभ की शादी होते ही रेखा ने बयान देकर सबको चौंका दिया था।

Source: Instagram

रेखा ने कहा था कि जया सब पर हावी होना चाहती थीं।

Source: Instagram

रेखा ने कहा था, पड़ोसी होने के बाद भी जया ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया।

Source: Instagram

रेखा ने बताया जया मुझे अपनी बहन मानती थी।

Source: Instagram

रेखा ने दावा किया था कि जया मतलब के रिश्ते बनाती हैं।

Source: Instagram

रेखा के मुताबिक शादी में न्योता न मिलने से वो बहुत दुखी थीं।

Source: Instagram

रेखा ने कहा था कि मुझे जया अच्छी इंसान लगती थी हालांकि बाद में मैं गलत साबित हुई।

Source: Instagram

यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में ये बात बताई गई है।

Source: Instagram

