बिलेनियर हैं रिया चक्रवर्ती के रुमर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामथ

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

जानी-मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुईं हैं।

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया को बहुत ट्रोल किया गया था।

खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामथ को डेट कर रही हैं।

बता दें, रिया के रुमर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामथ की गिनती देश के सबसे रईस लोगों में होती है।

निखिल कामथ ब्रोकिंग फर्म जेरोधा के संस्थापक हैं।

निखिल कामथ एक रिटेल स्टॉक ब्रोकर और टू बीकन के को-फाउंडर हैं।

निखिल कामथ लगभग हर दिन 20 लाख रुपये कमाते हैं।

फोर्ब्स बिलियनेयर्स लिस्ट 2024 के मुताबिक निखिल की नेट वर्थ 3.1 बिलियन डॉलर है।

बता दें, निखिल कामथ ने मात्र 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है।

