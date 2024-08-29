बिलेनियर हैं रिया चक्रवर्ती के रुमर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामथ
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 29, 2024
जानी-मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुईं हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया को बहुत ट्रोल किया गया था।
Source:
Bollywoodlife.com
खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामथ को डेट कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, रिया के रुमर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामथ की गिनती देश के सबसे रईस लोगों में होती है।
Source:
Bollywoodlife.com
निखिल कामथ ब्रोकिंग फर्म जेरोधा के संस्थापक हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
निखिल कामथ एक रिटेल स्टॉक ब्रोकर और टू बीकन के को-फाउंडर हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
निखिल कामथ लगभग हर दिन 20 लाख रुपये कमाते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फोर्ब्स बिलियनेयर्स लिस्ट 2024 के मुताबिक निखिल की नेट वर्थ 3.1 बिलियन डॉलर है।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, निखिल कामथ ने मात्र 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जी 5 पर इन 10 सस्पेंस फिल्मों के आगे तेज दिमाग वाले भी मानेंगे हार
अगली वेब स्टोरी देखें.