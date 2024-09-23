रिया सिंघा ने जीता 'मिस यूनिवर्स इंडिया' 2024 का ताज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले रविवार को राजस्थान के जयपुर में हुआ।

गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया।

रिया सिंघा ने सभी पड़ाव को पार करते हुए मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज जीत लिया।

रिया सिंघा ने अपनी खूबसूरती, तेज दिमाग और स्मार्टनेस से ये खिताब जीता।

मीडिया से बातचीत के दौरान रिया ने कहा कि, 'मैं इस ताज के लायक हूं, क्योंकि मैंने इसके लिए खूब मेहनत की है'।

मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की जज उर्वशी रौतेला ने रिया सिंघा को ताज पहनाया।

उर्वशी रौतेला ने उम्मीद जताते हुए कहा कि 'इस साल भारत के पास मिस यूनिवर्स का खिताब वापस आएगा'।

अब लोग कयास लगा रहे हैं कि रिया सिंघा मिस यूनिवर्स 2024 बनेंगी।

रिया सिंघा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट से इस खुशी का इजहार किया है।

