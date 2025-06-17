'गुलाब के हाथ में...' वन पीस ड्रेस में रिद्धि डोगरा ने दिए खूबसूरत पोज, फैंस ने कह दी ये बात
Sadhna Mishra
| Jun 16, 2025
एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फैंस को चौंका दिया है.
इन तस्वीरों में रिद्धि वन पीस ड्रेस में हाथ में गुलाब लिए बेहद क्यूट अंदाज में नजर आ रही हैं.
अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'मैंने कुछ लोगों से बात की है... वो तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन ये हैं.'
रिद्धि का ये दिल छू लेने वाला कैप्शन और उनकी रोमांटिक तस्वीरें फैंस के दिलों को खुश कर रही हैं.
एक यूजर ने उनकी तारीफ में लिखा- 'हाथों में गुलाब लिए रिद्धि, कमाल है!'
तो वहीं एक अन्य ने लिखा, 'गुलाब के हाथ में गुलाब WOW सुपर्ब लाजवाब, ब्यूटीफुल.'
'जवान', 'टाइगर 3', 'द साबरमती रिपोर्ट' और 'लायकदबघा' जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं रिद्धि एक बार फिर सुर्खियों में हैं.
उनकी अगली फिल्म 'अबीर गुलाल' फिलहाल भारत-पाक विवाद के चलते रिलीज का इंतजार कर रही है.
