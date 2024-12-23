बॉलीवुड की इस दीवा को देखकर उछल पड़ते थे Rishi kapoor और Vinod Khanna, कुछ ऐसा था उनका Aura
Bollywood Staff
| Dec 23, 2024
90 के दशक में बॉलीवुड में कई एक्टर्स ने खूब नाम कमाया था.
लेकिन बॉलीवुड की इस एक एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से सबको दीवाना बना दिया था.
आपको बता दें कि हम अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड दीवा श्रीदेवी की बात कर रहे हैं.
श्रीदेवी ने फिल्म नगीना, सदमा, तोहफा और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में कमाल की एक्टिंग की थी.
फिल्म 'चांदनी' में श्रीदेवी और ऋषि कपूर की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी को देखकर ऋषि कपूर और विनोद खन्ना अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते थे?
दरअसल एक बार ऋषि कपूर और विनोद खन्ना साथ में बैठकर दोपहर का खाना एंजॉय कर रहे थे.
उसी दौरान श्रीदेवी वहां आ गई थीं जिसको देखकर दोनों एक्टर्स अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए थे
श्रीदेवी को देखकर दोनों एक्टर्स ऐसे चौकन्ने हो गए थे जैसे कि कोई जनरल वहां आया हो.
