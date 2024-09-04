ऋषि कपूर ने बेटे रणबीर कपूर का किया था डिफेंड

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के रिश्ते के बारे के सब कोई जानता है।

ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के बीच कभी भी नहीं बनती थी।

वहीं एक बार ऋषि कपूर ने अपने बेटे रणबीर कपूर को डिफेंड किया था।

एक बार रणबीर कपूर ने बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ डेटिंग के बारे में खुलासा किया था।

रणबीर ने बताया था कि डेटिंग के वजह से उनपर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे।

रणबीर के इन आरोपों ने उनके माता पिता पर भी असर डाला था।

रणबीर कपूर के कैसेनोवा इमेज को बचाने के लिए ऋषि कपूर का एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हो गया था।

ऋषि ने बताया था कि 'वह सफल है कोई भी लड़की उनके साथ डेट पर जाना चाहेगी'।

ऋषि ने कहा कि 'अभी नहीं करेगा तो कब मेरी उम्र में आकर करेगा?'।

