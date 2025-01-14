बॉलीवुड की वो हसीना जिसने की 4 शादियां, बाप की उम्र के एक्टर पर आया दिल
Jan 14, 2025
बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 4 बार शादी करने का रिस्क लिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस हसीना के बारे में बताने वाले हैं.
यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के साथ काम कर चुकी जेबा बक्तियार की जो कि 1991 में फिल्म 'हिना' में नजर आई थीं. इस फिल्म के जरिए जेबा बक्तियार रातों रात स्टार बन गई थीं.
आज के समय में जेबा बक्तियार लाइमलाइट से दूर हैं लेकिन एक जमाना था जब बॉलीवुड मे उनके नाम का सिक्का चलता था. पाकिस्तान की होने के बाद भी लोगों ने जेबा बक्तियार को खूब प्यार दिया.
जेबा बक्तियार को राज कपूर ने एक शो में देखा था. जिसके बाद राज कपूर ने जेबा बक्तियार के अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया. जेबा बक्तियार ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया था.
हिना के हिट होने के बाद जेबा बक्तियार ने और भी कई फिल्मों में काम किया हालांकि उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हो सकी. जेबा बक्तियार ने सरगम, जय विक्रांता, मोहब्बत की आरजू, चाफ साहिब, और मुकदमा में काम किया था.
आपको जानकर हैरानी होगी कि जेबा बक्तियार पाकिस्तानी पॉलिटीशियन और पूर्व अटॉर्नी जनरल याह्या बख्तियार की बेटी हैं. उनका असली नाम शाहीन थाय है. जेबा बख्तियार अब तक 4 शादियां कर चुकी हैं.
जेबा बख्तियार ने पहली शादी क्वेटा के सलमान वल्लियानी से की. जल्द ही जेबा बख्तियार अपने पति से अलग हो गई जिसके बाद उन्होंने दूसरी एक्टर जावेद जाफरी से की. जिसके बाद जेबा ने बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी के साथ तीसरी शादी की.
अदनान और जेबा बख्तियार का एक बेटा भी है जिस का नाम अजान सामी खान है. अजान अब पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार बन चुके हैं. जिसके बाद जेबा ने चौथी शादी सोहेल खान लेघारी से की. चौथी शादी करने के बाद जेबा बख्तियार ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली.
