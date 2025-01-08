ऋषि कपूर की पहली हीरोइन! अपनी पहली फिल्म में ही बिकिनी पहन इंडस्ट्री में मचाया तहलका

फिल्म का नाम ‘बॉबी’ है. फिल्म में ऋषि कपूर लीड रोल में पहली बार दिखे थें. राज कपूर निर्देशित और ऋषि कपूर स्टारर इस फिल्म की हीरोइन डिम्पल कपाड़िया हैं. Source: Bollywoodlife.com