ऋषि कपूर की पहली हीरोइन! अपनी पहली फिल्म में ही बिकिनी पहन इंडस्ट्री में मचाया तहलका
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 08, 2025
ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बॉलीवुड में कई एक्टर/एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म से ही बॉक्स ऑफिस पर छा जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपको एक ऐसी ही हीरोइन के बारे में बता रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस हसीन एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म ऋषि कपूर के साथ लीड रोल में की थी. इस फिल्म ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म का नाम ‘बॉबी’ है. फिल्म में ऋषि कपूर लीड रोल में पहली बार दिखे थें. राज कपूर निर्देशित और ऋषि कपूर स्टारर इस फिल्म की हीरोइन डिम्पल कपाड़िया हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राज कपूर द्वारा बनाई गई यह फिल्म एक लव स्टोरी है. इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने ‘बॉबी’ नाम का लीड रोल निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म के एक सीन में डिम्पल को बिकिनी भी पहननी पड़ी थी. राजू और बॉबी की लव स्टोरी पर बनी ये फिल्म साल की सबसे सुपरहिट फिल्म रही.
Source:
Bollywoodlife.com
‘बॉबी’ फिल्म ने खूब नाम कमाया, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को इस फिल्म ने इंडस्ट्री में एक नया मुकाम भी दिलाया.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी के बाद डिम्पल ने इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बना ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन आज डिम्पल कपाड़िया बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की सास भी हैं. डिम्पल हाल में रिलीज हुई कई फिल्मों में नजर आई हैं और बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की ये हसीना 10 साल बाद करेगी तेलुगु फिल्मों में वापसी, फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज
अगली वेब स्टोरी देखें.