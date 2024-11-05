'उन्होंने मेरी हीरोइन..', आखिर क्यों ऋषि कपूर को राजेश खन्ना पर आया था गुस्सा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 05, 2024
ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने फिल्म 'बॉबी' से एक साथ डेब्यू किया था. यह फिल्म सुपरहिट रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि कपूर ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें राजेश खन्ना जी से नाराजगी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, फिल्म 'बॉबी' से ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया काफी अच्छे दोस्त बन गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि कपूर की उस समय गर्लफ्रेंड यास्मीन थीं उन्होंने उन्हें एक अंगूठी तोहफे में दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि कपूर की अंगूठी को डिंपल कपाड़िया ने उनसे ले लिया था और उसे अपनी उंगली में पहन ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
राजेश खन्ना ने जब डिंपल कपाड़िया को प्रोपोज किया तब वो ये अंगूठी अपने हाथों में पहने हुए थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंगूठी को देखकर राजेश खन्ना को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे निकालकर फेंक दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि कपूर ने बताया 'मैं शायद इस वजह से ही उन्हें नापसंद करता था क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी हीरोइन और अंगूठी दोनों ही छीन ली थी'.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि कपूर ने कहा,- 'उस समय इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत थी डिंपल कपाड़िया मेरी पहली को-एक्ट्रेस थीं'.
Source:
Bollywoodlife.com
'राजेश खन्ना जी ने उसी समय मेरी हीरोइन से शादी कर ली थी, मैं डिंपल कपाड़िया से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था'.
Source:
Bollywoodlife.com
'डिंपल कपाड़िया के प्रति मेरी और कोई भी रोमांटिक भावना नहीं थी'.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि कपूर ने कहा "वो अंगूठी कोई महंगी नहीं थी,- प्यार मायने रखता है वो अंगूठी एक शांति का चिन्ह थी."
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'तो वो खुद को मार..', तो इस वजह से रिद्धिमा कपूर ने नहीं किया फिल्मों में काम
अगली वेब स्टोरी देखें.