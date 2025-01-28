राजनेताओं के बच्चे हैं ये बॉलीवुड स्टार्स, एक ने तो फिल्मी दुनिया...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई स्टार्स हैं जो राजनीतिक फैमिली से आते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से सितारे राजनेताओं के परिवार संबंध रखते हैं.

भूमि पेडनेकर के दिवंगत पिता सतीश पेडनेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं. वह मशहूर राजनेताओं में शुमार थे.

आयुष शर्मा के पिता अनिल शर्मा हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता हैं. उनका दिवंगत दादा केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं.

नेहा शर्मा बिहार के सीनियर लीडर अजीत शर्मा की बेटी हैं. अजीत शर्मा बिहार की राजनीति में अच्छी पहचान रखते हैं.

रितेश देशमुख के दिवंगत पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं. इसके अलावा वह केंद्र में भी मंत्री रहे हैं.

अरुणोदय सिंह के पिता अजय अरुण सिंह मध्य प्रदेश के राजनेता हैं. वहीं, उनके दिवंगत दादा अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं.

चिराग पासवान दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं. चिराग ने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और खुद राजनेता बन गए हैं.

