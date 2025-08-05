रितेश की वाइफ जेनेलिया संग रोमांटिक फोटोज, एक्ट्रेस के बर्थडे पर पति ने दिखाई झलक
Shashikant Mishra
बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा 5 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस बधाई दे रहे हैं.
जेनेलिया डिसूजा को कई सेलिब्रिटीज ने बर्थडे विश किया है. वहीं, उनके पति और एक्टर रितेश देशमुख ने भी रोमांटिक बर्थडे पोस्ट शेयर किया है.
रितेश देशमुख ने अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ की कई रोमांटिक और प्यारी तस्वीरों को शेयर कर जन्मदिन की बधाई दी है.
रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं. पोस्ट में कपल की तस्वीरें नई और पुरानी दोनों हैं.
रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा एक तस्वीर में अपने दोनों बेटों के साथ दिखाई दे रहे हैं. पूरी फैमिली एक फ्रेम में काफी प्यारी लग रही है.
38वां जन्मदिन मना रहीं जेनेलिया डिसूजा ने रितेश देशमुख के साथ साल 2012 में शादी की थी. ये दोनों शादी से पहले एक-दूसरे को डेट कर रहे थे.
बताते चलें इस फिल्मी कपल यानी जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख में उम्र का करीब 9 साल का फर्क है. रितेश पत्नी जेनेलिया से बड़े हैं.
