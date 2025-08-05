रितेश की वाइफ जेनेलिया संग रोमांटिक फोटोज, एक्ट्रेस के बर्थडे पर पति ने दिखाई झलक

38वां जन्मदिन मना रहीं जेनेलिया डिसूजा ने रितेश देशमुख के साथ साल 2012 में शादी की थी. ये दोनों शादी से पहले एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. Source: Bollywoodlife.com