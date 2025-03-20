'झूठ और लालच...' 4.75 करोड़ की एलिमनी मिलने पर आरजे महवश ने धनश्री को मारा ताना?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो धनश्री वर्मा 4.75 करोड़ रुपये की एलिमनी के लिए राजी हो गई है.

बता दें कि युजवेंद्र और धनश्री वर्मा की शादी केवल 18 महीने ही चली है.

अब धनश्री के एलिमनी पर राजी होने के बाद युजवेंद्र की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है.

दरअसल आरजे महवश ने कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं.

इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'झूठ, लालच और फरेब से परे हैं, खुदा का शुक्र है अब भी खड़े हैं. '

आरजे महवश के इस पोस्ट के बाद नेटिजन्स ये अटकलें लगा रहे हैं कि महवश ने धनश्री वर्मा को ताना मारा है.

बता दें कि युजवेंद्र चहल संग अफेयर रूमर्स के बाद महवश एक के बाद एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रही हैं.

बीते दिनों उन्होंने धनश्री वर्मा पर निशाना साधते हुए कहा था कि इंसान को अपनी चॉइज के हिसाब से पार्टनर को चुनना चाहिए.

