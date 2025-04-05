'विकेट तो चहल...' युजवेंद्र चहल संग डेटिंग रूमर्स के बीच आरजे महवश ने क्यों कही ये बात?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 05, 2025

युजवेंद्र चहल और आरजे महवश अपने अफेयर के रूमर्स को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं.

हालांकि आरजे महवश इन रूमर्स को खारिज कर चुकी हैं.

अब इसी बीच आरजे महवश का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह चहल के लिए शॉउटआउट कर रही हैं.

आरजे महवश का यह वीडियो यूं का एक क्रिकेट ऐप के विज्ञापन का है, लेकिन इसमें महवश आखिरी लाइन में चहल का नाम लेती दिख रही हैं.

वीडियो में आरजे महवश कह रही हैं, 'टीम बनाओ और पैसे कमाओ, विकेट तो चहल ले ही लेगा.'

आरजे महवश के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'युजी चहल फ्लैश से भी ज्यादा तेज है.'

तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'चहल भाई ग्राउंड से ज्यादा तो इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं.'

एक और यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल ये विकेट तो चहल ही लेगा.'

