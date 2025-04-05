'विकेट तो चहल...' युजवेंद्र चहल संग डेटिंग रूमर्स के बीच आरजे महवश ने क्यों कही ये बात?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 05, 2025
युजवेंद्र चहल और आरजे महवश अपने अफेयर के रूमर्स को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि आरजे महवश इन रूमर्स को खारिज कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब इसी बीच आरजे महवश का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह चहल के लिए शॉउटआउट कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आरजे महवश का यह वीडियो यूं का एक क्रिकेट ऐप के विज्ञापन का है, लेकिन इसमें महवश आखिरी लाइन में चहल का नाम लेती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वीडियो में आरजे महवश कह रही हैं, 'टीम बनाओ और पैसे कमाओ, विकेट तो चहल ले ही लेगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
आरजे महवश के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'युजी चहल फ्लैश से भी ज्यादा तेज है.'
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'चहल भाई ग्राउंड से ज्यादा तो इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक और यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल ये विकेट तो चहल ही लेगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'मन्नत' की दीवारों में छुपा है बॉलीवुड का इतिहास, इन फिल्मों में दिख चुकी है शाहरुख खान के बंगले की झलक
अगली वेब स्टोरी देखें.