अफेयर रूमर्स के बीच फिर साथ स्पॉट हुए युजवेंद्र चहल और आरजे महवश

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 19, 2025

धनश्री वर्मा से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल आरजे महवश संग अपने अफेयर रूमर्स को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.

महवश आईपीएल मैच के दौरान लगातार युजवेंद्र चहल को चीयर करने के लिए स्टेडियम पहुंच रही हैं.

बीते दिनों युजवेंद्र ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर गुलाब के बुके के साथ सेल्फी पोस्ट की थी.

इस स्टोरी में युजवेंद्र ने महवश को टैग किया था.

हालांकि अब तक ना तो युजवेंद्र और ना ही महवश ने अपने रिश्ते की बात कबूली है.

अब इसी बीच महवश और चहल एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.

इस दौरान यह दोनों काफी हंसते-मुस्कुराते दिख रहे थ.

युजवेंद्र और महवश के फोटोज सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या रिश्ता है?

