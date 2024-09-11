जरूर देखें श्रेया सरन की ये 9 बेस्ट फिल्में
Pratibha Gaur
| Sep 11, 2024
श्रेया सरन की 'कब्जा' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
'ओपिरी' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
एक्ट्रेस की 'तड़का' फिल्म जी5 पर उपलब्ध है।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'आरआरआर' में जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।
प्रभास और श्रेया सरन की 'छत्रपति' फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
एक्ट्रेस की 'शिवाजी: द बॉस' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'लाइफ इज ब्यूटीफुल' प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
'पैसा वसूल' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
एक्ट्रेस की 'मनम' फिल्म भी जी5 पर उपलब्ध है।
