सावन में 'हरी परी' बनीं रुबीना दिलैक, हुस्न देख बेकाबू हुए फैंस

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 22, 2025

टीवी की 'छोटी बहू' रुबीना दिलैक अक्सर अपनी अदाओं और खूबसूरती से लोगों को घायल करती रहती हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही किया है. अब रुबीना सावन के रंग में रंगी नजर आईं.

रुबीना दिलैक ने अब अपनी कुछ टिंकर बेल अवतार में तस्वीरें शेयर की है.

ग्रीन आउटफिट में रुबीना दिलैक की ग्लैमरस तस्वीरें फैंस को खूब भा रही हैं.

टिंकर बेल लुक में रुबीना क्या खूब कहर ढा रही हैं. उनकी तस्वीरों पर एक यूजर ने लिखा, 'परी हो क्या?'

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का फैंटेसी टच के साथ फैशन का जलवा भी दिखा, वहीं अब उनका यह लुक चर्चा में छा गया है.

