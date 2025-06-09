रुबीना दिलैक ने ब्लू ड्रेस में ढा दिया कहर, तस्वीरें देख पलकें झपकना भूल जाएंगे आप

वहीं अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है. रुबीना ने ब्लू वेस्टर्न ड्रेस में ऐसा हुस्न का जलवा दिखाया कि हर कोई मदहोश हो गया. Source: Bollywoodlife.com