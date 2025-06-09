रुबीना दिलैक ने ब्लू ड्रेस में ढा दिया कहर, तस्वीरें देख पलकें झपकना भूल जाएंगे आप
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 09, 2025
रुबीना दिलैक अक्सर अपने ग्लैमरस अवतार और खूबसूरत फोटोज से फैंस के होश उड़ाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है. रुबीना ने ब्लू वेस्टर्न ड्रेस में ऐसा हुस्न का जलवा दिखाया कि हर कोई मदहोश हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में रुबीना का बोल्ड और एलिगेंट लुक देखने को मिल रहा है. जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
खुले बालों और बोल्ड ड्रेस में रुबीना ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं, जिसपर फैंस दिल हारने को मजबूर हो गए.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस ने एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर जमकर तारीफ की. किसी ने उन्हें 'खूबसूरत' बताया, तो किसी ने 'आसमान से उतरी अप्सरा.'
Source:
Bollywoodlife.com
हर तस्वीर और पोज में रुबीना का परफेक्ट स्टाइलिंग और ग्लैमरस अंदाज साफ नजर आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना की ये तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें टीवी की फैशन डीवा क्यों कहा जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Hera Pheri 3 में फिर शामिल होंगे Paresh Rawal? एक्टर बोले- 'तीन हीरो हैं...'
अगली वेब स्टोरी देखें.