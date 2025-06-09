रुबीना दिलैक ने ब्लू ड्रेस में ढा दिया कहर, तस्वीरें देख पलकें झपकना भूल जाएंगे आप

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 09, 2025

रुबीना दिलैक अक्सर अपने ग्लैमरस अवतार और खूबसूरत फोटोज से फैंस के होश उड़ाती रहती हैं.

वहीं अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है. रुबीना ने ब्लू वेस्टर्न ड्रेस में ऐसा हुस्न का जलवा दिखाया कि हर कोई मदहोश हो गया.

इन तस्वीरों में रुबीना का बोल्ड और एलिगेंट लुक देखने को मिल रहा है. जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

खुले बालों और बोल्ड ड्रेस में रुबीना ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं, जिसपर फैंस दिल हारने को मजबूर हो गए.

फैंस ने एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर जमकर तारीफ की. किसी ने उन्हें 'खूबसूरत' बताया, तो किसी ने 'आसमान से उतरी अप्सरा.'

हर तस्वीर और पोज में रुबीना का परफेक्ट स्टाइलिंग और ग्लैमरस अंदाज साफ नजर आ रहा है.

रुबीना की ये तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही हैं.

एक्ट्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें टीवी की फैशन डीवा क्यों कहा जाता है.

