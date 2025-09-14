बेटी और पति संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती दिखीं रुबीना दिलैक, शेयर की अनसीन फोटोज
Sadhna Mishra
| Sep 13, 2025
रुबीना दिलैक को जैसे ही शूटिंग से फुर्सत मिलती है, वह अपना पूरा समय फैमिली को देती हैं.
एक्ट्रेस उन्हीं पलों की कुछ खास तस्वीरें अब शेयर की हैं, जिसमें वह फैमिली पार्टी की खूबसूरत झलकियां दिखाई हैं.
इन तस्वीरों में रुबीना दिलैक अपने पति अभिनव शुक्ला और बहनों के साथ जमकर मस्ती करती नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस इन फोटोज में सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक से फैंस का दिल जीत लिया.
रुबीना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'यह पल यादों में बस गए हैं.'
एक्ट्रेस की पिक्चर्स की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं और रुबीना को 'क्वीन' कहकर बुला रहे हैं.
बता दें कि, इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस को लगभग 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर पोस्ट पर जमकर प्यार बरसाते हैं.
