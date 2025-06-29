'बस अब तो...' ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी में रुबीना दिलैक ने फैंस को किया क्लीन बोल्ड, आपने देखा?
Sadhna Mishra
| Jun 29, 2025
रुबीना दिलैक इन दिनों कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ 2' में नजर आ रही हैं.
शो में अपनी कुकिंग स्किल से तो वह लोगों का दिल जीत ही रही हैं, साथ ही अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक से भी सबको अपना दीवाना बना रही हैं.
अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेस्टेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वह ब्लैड एंड व्हाइट साड़ी में नजर आ रही हैं.
अपनी साड़ी वाली ग्लैमरस तस्वीरे शेयर कर रुबीना दिलैक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
तस्वीरों के साथ रुबीना ने लिखा, 'बस अब तो सजने-संवरने का मौका मिलना चाहिए.'
इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस का कैप्शन भी फैंस को खूब भा रहा है. लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहें.
एक यूजर ने कमेंट किया, 'नवीना जी आई लव यू', तो किसी ने उन्हें 'वेस्टर्न भाभी' तक कह दिया.
फैंस ने इस लुक को अपना फेवरेट बताते हुए उन्हें 'रानी' और 'गॉर्जियस' तक कह रहे हैं.
