रुबीना दिलैक का ये लुक क्यों बना रहा है सबको दीवाना? तस्वीरें देख मची फैंस में खलबली!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 12, 2025
एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने एक बार फिर से अपने लुक से लोगों को अपना दीवाना बना लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अब पिंक कलर के खूबसूरत लहंगे में बेमिसाल अंदाज में तस्वीरें शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में रुबीना का देसी लुक फैंस के दिलों को छू गया है, जो सबको दीवाना बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई और फैंस इसपर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा, 'क्या खूब लगती हो', तो किसी ने उन्हें 'अप्सरा' ही कह दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
कई फैंस ने उन्हें 'हमेशा की फेवरेट' बताते हुए हार्ट और फायर इमोजी की बौछार कर दी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अगर बात करें रुबीना दिलैक के वर्कफ्रंट की तो वह इन दिनों कुकिंग बेस्ड रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'तुमको भी कैसे...' आयशा खान ने 'अंधेरी रात' में किया ऐसा काम कि उड़ गई फैंस की नींद
अगली वेब स्टोरी देखें.