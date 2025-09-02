रुबीना दिलैक पर चढ़ा किसके प्यार का रंग? कैप्शन में लिखी दिल की बात

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 01, 2025

टीवी क्वीन रुबीना दिलैक अक्सर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस के दिलों में आग लगाती रहती हैं.

वहीं रुबीना ने अब इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रेडिशनल लुक में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस का दिल जीत रही हैं.

लेटेस्ट फोटोज में रुबीना रेड ड्रेस में बेहद स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'प्यार का रंग' जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

रुबीना की इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर लगातार लाइक्स और कमेंट्स की बौछार हो रही है.

बता दें कि, रुबीना इन दिनों अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं.

