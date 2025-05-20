PM Modi के फोटोज का नेकलेस पहनकर Cannes पहुंची ये हसीना, वायरल हो गए पिक्स
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 20, 2025
मिस हरियाणा रह चुकीं एक्ट्रेस रुचि गुर्जर सब कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर उतरीं तो सबकी निगाहें उनकी तरफ मुड़ गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
रुचि ट्रेडिशनल अवतार में कान्स के रेड कार्पेट पर नजर आईं. उन्होंने हैवी ज्वैलरी के साथ क्रीम कलर का लहंगा पहना था.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लुक में रुचि बिल्कुल दुल्हन लग रही थीं, लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान उनके नेकलेस ने खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल रुचि ने जो नेकलेस पहना था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी लगी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
रुचि के कान्स के ये फोटोज सामने आने के बाद अब हर कोई जानना चाहता है कि वह आखिर हैं कौन?
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि राजस्थान के जयपुर में जन्मीं रुचि साल 2023 में मिस हरियाणा बनी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद वह म्यूजिक वीडियो में नजर आईं, जिसे काफी पसंद किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रुचि अब अपनी फिल्म 'लाइफ' के साथ कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंची हैं. यह मूवी सामाजिक मुद्दों पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'काम चाहिए…' जब सोशल मीडिया पर काम मांगते दिखे ये 6 सितारे, लिस्ट के ये दो नाम कर देंगे हैरान
अगली वेब स्टोरी देखें.