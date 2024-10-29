सबा कमर समेत इन 10 पाकिस्तानी सितारों ने बदला असली नाम
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
इरफान खान स्टारर फिल्म 'हिंदी मीडियम' से बॉलीवुड में सबा कमर ने डेब्यू किया था. उनका नाम सबाहत कमर जमन भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
माया अली अपने शो 'मन मायाल' से काफी फेमस हुई थीं. ग्लैमर वर्ल्ड को चुनने के बाद उन्होंने अपना नाम मरयम तनवीर अली बदल दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शान शाहिद पाकिस्तान का एक पॉपुलर नाम हैं. मगर उनका असली नाम अर्माघन शाहिद है.
Source:
Bollywoodlife.com
90 दशक की फेमस एक्ट्रेस रीमा खान ने कई फिल्मों में काम किया है. उनका असली नाम समीना खान था.
Source:
Bollywoodlife.com
शमी खान का भी असली ये नहीं है उनका रियल नेम मंसूर असलम खान नियाजी है.
Source:
Bollywoodlife.com
वीना मलिक का नाम आए दिन कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहता है . मगर उनका का असली नाम जाहिदा मालिक था.
Source:
Bollywoodlife.com
पॉपुलर एक्ट्रेस आयजा खान एक मॉडल भी हैं उनके कई शो हिट रहे हैं. बचपन में उनका नाम कंजा खान था.
Source:
Bollywoodlife.com
90 दशक के पाकिस्तानी सिंगिंग संसेशन रहीम शाह का रियल नेम मुहम्मद रहीम था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस मीरा पाकिस्तान के साथ -साथ बॉलीवुड में भी फेमस हैं. उनका रियल नेम इरतिजा रूबाब था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर नबील अपनी कॉमेडी के लिए पाकिस्तान में फेमस हैं. मगर शायद ही कोई जनता हो की उनका असली नाम मुहम्मद नदीम जफर है.
Source:
Bollywoodlife.com
पाकिस्तानी एक्ट्रेस नूर बुखारी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. उन्होंने अपना नाम नूर भी बदल दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'लुंगी में उलझ गिरे थे सीढ़ियों पर', शबाना आजमी ने खोली राजेश खन्ना की पोल
अगली वेब स्टोरी देखें.