सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा की क्वालीफिकेशन जानकर चौंक जाएंगे आप
| Oct 17, 2024
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के पास एक से एक बड़ी एजुकेशन क्वालीफिकेशन है.
सारा तेंदुलकर ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की है.
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई खत्म करने के बाद सारा लंदन चली गई थीं.
सचिन तेंदुलकर की वाइफ भी एक डॉक्टर हैं वो पीडीअट्रिशन डॉक्टर हैं. सारा तेंदुलकर ने अपनी मां की तरह मेडिसिन प्रोफेशन में अपनी एजुकेशन पूरी की है.
सारा तेंदुलकर ने लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की थी.
सारा तेंदुलकर ने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई भी लंदन यूनिवर्सिटी से मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रीशन से की है.
सारा तेंदुलकर को डॉक्टर प्रोफेशन के अलावा फैशन मॉडलिंग में भी काफी रुचि है.
सारा तेंदुलकर पेरिस फैशन वीक में रनवे पर वॉक कर चुकी हैं.
सारा तेंदुलकर न्यू यॉर्क और मिलान, इटली में भी फैशन वीक में रनवे पर वॉक कर चुकी हैं.
सारा तेंदुलकर फैशन मैगजीन में भी फीचर हो चुकी हैं, उन्होंने कई बड़े फोटोग्राफर के साथ भी काम किया है.
