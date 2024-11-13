सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा के हैं महंगे शौक, कपड़े और लाखों के ब्रेसलेट ने खींचा सबका ध्यान
Ankita Kumari
| Nov 13, 2024
क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा तेंदुलकर अपने पापा की तरह फेमस हो चुकी हैं.
सारा तेंदुलकर अपने सुंदरता और लैविश लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं.
सारा तेंदुलकर जहां भी जाती हैं, पूरी तरह तैयार होकर जाती हैं और जो चीजें वो कैरी करती हैं, वह हर किसी का ध्यान खींचती हैं.
अब सारा तेंदुलकर का ब्रेसलेट चर्चा का विषय बन गया है, जिसे पहनकर वह अनंत-राधिका के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल हुई थीं.
पार्टी में सारा तेंदुलकर ने एक ब्लैक सेक्विन ड्रेस पहना था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा तेंदुलकर की ब्लैक ड्रेस की कीमत तकरीबन 95 हजार रुपये है.
इस लुक के साथ सारा ने लाइट मेकअप रखा था। साथ ही यूनिक ज्वैलरी भी कैरी की है.
ब्लैक ऑउटफिट के साथ सारा ने एक ब्रेसलेट भी पहना था जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये है.
