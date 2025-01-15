क्या प्यार में धोखा खाकर साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया? इंटरनेट पर वायरल वीडियो को देखकर फैंस ने किए सवाल
Bollywood Staff
| Jan 15, 2025
इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के मेले की चर्चा जोरों- शोरों से इंटरनेट पर हो रही है.
वहीं इस बार महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिछारिया की सुंदरता की खबरें भी सोशल मीडिया पर हो रही हैं.
हर्षा रिछारिया ने दो साल पहले ही अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर साध्वी का रूप धारण कर लिया था.
लेकिन हाल ही में हर्षा रिछारिया के कुछ पुराने वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.
हर्षा रिछारिया इन वीडियोज में रोते हुए नजर आ रही हैं जिसमें उन्होंने 'यह लाइफ का सच है' कैप्शन भी लिखा है.
वहीं हर्षा रिछारिया ने दूसरे वीडियो में कैप्शन में लिखा कि 'ये अपने से दिखने वाले लोग काश सच में अपने होते.'
हर्षा रिछारिया एक और कैप्शन में लिखती हैं कि 'फिर मैंने अपने मनपंसद शख्स को भी आजाद कर दिया.'
हर्षा रिछारिया की इन पुरानी वीडियोज को देखकर फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया है.
फैंस ने हर्षा रिछारिया से सवाल किया कि क्या उन्होंने दिल टूटने के बाद साध्वी बनने का फैसला किया है?
