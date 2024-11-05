इस फिल्म सेट को छोड़ भागने वाली थीं साई पल्लवी, फिर मिली ये सलाह
| Nov 05, 2024
एक्ट्रेस साई पल्लवी साउथ इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं, उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्में भी की हैं.
साई पल्लवी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी फिल्म N.G.K. को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है.
साई पल्लवी ने बताया कि वो फिल्म के शुरुआती दिनों में सेट को तीन दिन बाद ही छोड़कर जाने वाली थीं.
'जब मैं पहली बार N.G.K. के सेट गई थी तब मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं सही से कर रही हूं या नहीं'.
'हर सीन के बाद, सेल्वा सर मुझे बता भी नहीं रहे थे की सीन सही है भी या नहीं'.
साई पल्लवी ने कहा, जिससे वो फिल्म के सेट पर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही लॉस्ट रहती थीं.
एक्टर धनुष से मेरी फोन पर बात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि सेल्वा के साथ शूटिंग कैसी चल रही है?
"मैंने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई उन्होंने मुझे सलाह देते हुए कहा, परेशान नहीं हो, वो बस तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं. सब जल्द ही ठीक हो जाएगा".
'मैंने धनुष की सलाह को माना और फिर सेल्वा जी ने भी मुझे दूसरे दिन से सेट पर सही से गाइड करना शुरू कर दिया था'.
साई पल्लवी ने बताया कि उनका आगे का अनुभव फिल्म सेट और को-एक्टर्स के साथ अच्छा रहा था.
