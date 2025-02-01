इस एक्ट्रेस का 2 साल में टूटा रिश्ता, तलाक के बाद एक्स हसबैंड संग की पार्टी और...

सई ने कहा, 'वो जगह किसी मार्केट की तरह लगती है, जहां वो आपका नाम चिल्लाते हैं. उन्होंने मुझे सई ताम्हणकर गोसावी कहकर बुलाया जो चौंकाने वाला था. क्योंकि तलाक के बाद पेपर पर मेरा यही नाम था. मैंने इसे नहीं बदला था.' Source: Bollywoodlife.com