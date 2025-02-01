इस एक्ट्रेस का 2 साल में टूटा रिश्ता, तलाक के बाद एक्स हसबैंड संग की पार्टी और...

Shashikant Mishra | Feb 01, 2025

बॉलीवुड से लेकर मराठी सिनेमा तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले सई ताम्हणकर अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रही हैं.

सई ताम्हणकर ने साल 2013 में प्रोड्यूसर अमेय गोसावी से शादी की थी. हालांकि, दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चला और 2 साल में ही तलाक हो गया था.

सई ताम्हणकर ने 'हॉटरफ्लाई' को दिए इंटरव्यू में अपने तलाक को लेकर बताया कि कोर्ट में तलाक फाइनल होने के बाद उन्होंने और अमेय गोसावी ने अपने 8-10 दोस्तों के साथ पार्टी की.

सई ने कहा, 'वो जगह किसी मार्केट की तरह लगती है, जहां वो आपका नाम चिल्लाते हैं. उन्होंने मुझे सई ताम्हणकर गोसावी कहकर बुलाया जो चौंकाने वाला था. क्योंकि तलाक के बाद पेपर पर मेरा यही नाम था. मैंने इसे नहीं बदला था.'

'तलाक के बाद हम दोनों अजीब स्पेस में थे. हम बस रिलैक्स करना चाहते थे इसलिए हमने ड्रिंक के लिए बाहर जाने का फैसला किया. वहां सब रोने लगे, हमने कुछ प्यार भरी बातें की और जिंदगी को लेकर कुछ सलाह दीं.'

'कुछ करीबी दोस्तों को इसकी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने हमे फोन किया था. फिर एक-एक करके और भी फोन आगे लगे तुम कैसी हो, क्या सब ठीक है.'

'जैसे-जैसे वो लोग फोन कर रहे थे, हमने उन्हें अपनी लोकेशन बताई और फिर 8-10 दोस्त वहां आ गए. फिर हमने साथ मिलकर शराब पी और अच्छा समय बिताया.' बताते चलें कि सई की अपने एक्स हसबैंड संग अच्छी बॉन्डिग है.

