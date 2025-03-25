Saiee Manjrekar की दिलकश अदाओं का फैंस पर चला जादू, ग्लैमरस फोटोज ने...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 25, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सई मंजरेकर अक्सर ही अपनी दिलकश अदाओं और खूबसूरत फोटोज से चर्चा में बनी रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनकी अदाएं देख फैंस घायल हुए जा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में सई मंजरेकर ब्राउन ड्रेस में स्टाइलिश और ग्रेसफुल लग रही हैं. साथ ही उनके पोज लोगों का चैन छीन रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में सई का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कमेंट सेक्शन में फैंस ने जमकर तारीफ की, कोई बोला 'Wow, stunning!' तो किसी ने कहा 'कातिलाना अदाएं'

Source: Bollywoodlife.com

सई बॉलीवुड एक्टर महेश मंजरेकर की बेटी हैं और सलमान खान की 'दबंग 3' से डेब्यू कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर वो हमेशा एक्टिव रहती हैं और अपनी कूल तस्वीरों से फैंस का दिल लूटती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ब्राउन ड्रेस में उनका एलिगेंट लुक इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है. हर कोई उनकी स्टाइल का फैन हो गया.

Source: Bollywoodlife.com

सई की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, फैंस का प्यार देखकर लगता है उनका जलवा बरकरार है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: श्वेता तिवारी का बोल्ड लिपलॉक सीन वायरल, बेटी पलक तिवारी का कैसा था रिएक्शन?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.