Saiee Manjrekar की दिलकश अदाओं का फैंस पर चला जादू, ग्लैमरस फोटोज ने...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 25, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सई मंजरेकर अक्सर ही अपनी दिलकश अदाओं और खूबसूरत फोटोज से चर्चा में बनी रहती हैं.
वहीं एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनकी अदाएं देख फैंस घायल हुए जा रहे हैं.
इन फोटोज में सई मंजरेकर ब्राउन ड्रेस में स्टाइलिश और ग्रेसफुल लग रही हैं. साथ ही उनके पोज लोगों का चैन छीन रहे हैं.
इन फोटोज में सई का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं.
कमेंट सेक्शन में फैंस ने जमकर तारीफ की, कोई बोला 'Wow, stunning!' तो किसी ने कहा 'कातिलाना अदाएं'
सई बॉलीवुड एक्टर महेश मंजरेकर की बेटी हैं और सलमान खान की 'दबंग 3' से डेब्यू कर चुकी हैं.
सोशल मीडिया पर वो हमेशा एक्टिव रहती हैं और अपनी कूल तस्वीरों से फैंस का दिल लूटती हैं.
ब्राउन ड्रेस में उनका एलिगेंट लुक इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है. हर कोई उनकी स्टाइल का फैन हो गया.
सई की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, फैंस का प्यार देखकर लगता है उनका जलवा बरकरार है.
