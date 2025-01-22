सैफ के बाद जीनत अमान हुईं हादसे का शिकार, घंटों तक गले में...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
Jan 22, 2025
सैफ अली खान के बाद अब अपने जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस रहीं जीनत अमान हादसे का शिकार हो गई हैं.
बीती रात एक्ट्रेस के एक ऐसी घटना हुई, जिसमें न सिर्फ उनकी जान बाल-बाल बची बल्कि वह उससे दहशत में भी आ गईं.
जिसका खुलासा खुद जीनत ने एक पोस्ट के जरिए किया और बताया कि कैसे उन्होंने मौत को करीब से देखा.
जीनत ने अपने साथ हुए इस हादस को पोस्ट के दरिए बयां किया है.
पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'जब मैं रात में सोने जा रही थी, तब वह अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई खा रही तीं.'
'तभी वह गोली उनके गले में फंस गई और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी.'
उन्होंने बताया कि वह बार-बार पानी पी रही थीं, लेकिन बावजूद इसके गोली गले में फंसी रही.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि, 'हादसे के वक्त वह घर में अपने कुत्ते और बिल्लियों के साथ अकेले थीं और उन्हें घबराहट होने लगी थी.'
हालांकि घंटों परेशान होने के बाद बेटे जिहान के साथ वह डॉक्टर के पास गईं. डॉक्टर ने बताया कि कुछ समय में यह अपने आप घुल जाएगी.
एक्ट्रेस ने बताया कि वह घंटों दवाई के घुलने के इंतजार में गर्म पानी पीती रहीं.
हालांकि एक्ट्रेस अब बिल्कुल ठीक हैं और अपने साथ हुए हादसे की पूरी कहानी उन्होंने फैंस को बताई है.
