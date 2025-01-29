इन स्टार्स पर नहीं चढ़ा अब तक रील्स का खुमार? लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम
Masummba Chaurasia
| Jan 29, 2025
आज के 5G युग में, जहां सोशल मीडिया लोगों को रातोंरात सेलिब्रिटी बना रहा है, वहीं कुछ ऐसे सितारे भी हैं, जिन्होंने अब तक इस डिजिटल दुनिया से दूरी बनाए रखी है.
आइए जानते हैं उन सेलेब्रिटीज के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया.
बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर का इंस्टाग्राम पर कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है.
आमिर खान और उनके बेटे जुनैद खान भी इंस्टाग्राम से दूर हैं.
सैफ अली खान का भी कोई आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है.
तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार ने भी इंस्टाग्राम से दूरी बनाई हुई है.
साउथ के सुपर स्टार रजनीकांत भी सोशल मीडिया से दूर ही रहना पसंद करते हैं.
दिग्गज अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने भी अब तक कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं बनाया है.
इस लिस्ट में एश्वर्या राय का नाम भी शामिल है, उन्होंने भी इंस्टाग्राम से दूरी बनाई हुई है.
