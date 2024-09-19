शादी होते ही बेबो-सैफ ने की किसिंग सीन्स से 'तौबा-तौबा'
Ankita Kumari
| Sep 19, 2024
फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जो शादी से पहले किसिंग सीन कर चुके होते हैं।
वहीं कुछ स्टार शादी के बाद 'नो किसिंग ऑन स्क्रीन' पॉलिसी को फॉलो करते हैं।
एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी कई स्टार्स के साथ ऑनस्क्रीन किसिंग सीन कर चुकी हैं।
सैफ अली खान से शादी करने के बाद करीना कपूर ने अपने फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में 'नो किसिंग' क्लॉज पेश किया था।
एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने बताया था कि रोमांस को बिना किसिंग सीन के भी दिखाया जा सकता है।
करीना कपूर ने कहा कि 'मैं और सैफ ने स्क्रीन पर किस न करने का फैसला किया है।'
करीना कपूर ने कहा कि 'अगर दूसरे एक्टर्स ऐसा करना चाहते हैं तो यह उनके लिए अच्छा है।'
करीना कपूर और सैफ अली खान को कई फिल्मों में साथ देखा गया है।
एक प्रेस कांफ्रेंस में करीना कपूर ने बताया कि वह सैफ के साथ फिल्में करना चाहती हैं।
