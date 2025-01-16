सैफ अली खान और करीना कपूर के बड़े बेटे तैमूर की नैनी को मिलते हैं इतने पैसे, फीस सुनकर हो जाएंगे शॉक्ड
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2025
सैफ अली खान बॉलीवुड के एक जाने- माने अभिनेता हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान ने साल 2012 में एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ शादी की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान और करीना कपूर के दो बेटे हैं. जिनका नाम तैमूर और जहांगीर अली खान है.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ और करीना के बेटे तैमूर अली खान और जेह मीडिया की सुर्खियों में अक्सर छाए रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ और करीना के दोनों बेटों का ख्याल उनकी नैनी ललिता डिसिल्वा रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन क्या आप तैमूर अली खान और जेह की नैनी ललिता डिसिल्वा की फीस के बारे में जानते हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ और करीना कपूर अपने बेटों तैमूर और जेह की नैनी ललिता डिसिल्वा पर एक मोटी रकम खर्च करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान और करीना कपूर बेटे तैमूर की नैनी ललिता डिसिल्वा को हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपए फीस देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नैनी ललिता डिसिल्वा, सैफ अली खान के बेटे तैमूर की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 15 कातिलों से भरी है ये फिल्म, थ्रिलर में निकली सबकी बाप; OTT पर आज ही देख डालें
अगली वेब स्टोरी देखें.