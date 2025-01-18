सैफ अली खान के इलाज पर हुआ इतना खर्चा, इंश्‍योरेंस कंपनी से मिले इतने रुपये!

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 18, 2025

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान को उनके घर में घुसे हमलावर ने चाकू से घायल कर दिया था. एक्टर को गंभीर हालत में मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

सैफ अली खान के गर्दन, पीठ, हाथ सहित शरीर में कई जगह चोटें आईं. यहां तक कि उनकी बॉडी के अंदर चाकू का टुकड़ा रह गया था.

फिलहाल, सैफ की सफल सर्जरी हो चुकी है और पहले से बेहतर हालत में हैं. डॉक्टर्स ने बताया कि वह तेजी से रिकवरी कर रहे हैं और जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा.

इसी बीच सोशल मीडिया पर सैफ के इलाज पर खर्च हुए रुपये और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अप्रूव किए गए रुपये के डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं.

लीक हुए डॉक्यूमेंट के मुताबिक, सैफ अली खान के इलाज में 35, 98, 700 रुपये का खर्चा आया. एक्टर की तरफ से इस अमाउंट की रिक्वेस्ट की गई.

इंश्योरेंस कंपनी की तरफ 25, 00, 000 रुपये इनिशियल अमाउंट अप्रूव किया है. कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इलाज पूरा होने के बाद लास्ट बिल पर नियमों और शर्तों के हिसाब से सेटलमेंट किया जाएगा.

वहीं, सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर मंबई पुलिस की कई टीम जांच में जुटी है. हाल ही में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था लेकिन उसका हमले में हाथ नहीं निकला.

