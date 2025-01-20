Saif Ali Khan को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को मिला ये इनाम

भजन सिंह राणा को इनाम देने वाले फैजान अंसारी ने वह रियल हीरो है जिन्होंने सैफ अली खान को सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक्टर से रिक्वेस्ट की है वह ऑटो ड्राइवर की मदद करें. Source: Bollywoodlife.com