Saif Ali Khan को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को मिला ये इनाम

Jan 20, 2025

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान बीती बुधवार और गुरुवार की रात चाकू से हमला कर दिया गया था. एक्टर पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है.

सैफ अली खान पर हमले के बीच भजन सिंह राणा नाम के ऑटो ड्राइवर लगातार सुर्खियों में बन हैं. दरअसल, ये वही ऑटो ड्राइवर हैं, जिन्होंने घायल एक्टर को अस्पताल पहुंचाया था.

भजन सिंह राणा ने बताया था कि जब उन्होंने घायल सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया था तब उन्हें जानते नहीं थे. यहां तक कि उन्होंने एक्टर से किराए के पैसे भी नहीं लिए.

अब सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले भजन सिंह राणा को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने 11000 रुपये का इनाम दिया है. इससे वो काफी खुश हैं.

भजन सिंह राणा ने कहा है, 'मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा कुछ ऐसा होगा, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. सम्मान मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी की मदद की.'

'किसी को खून में देखकर लोग डर जाते हैं और मुझे भी एक समय डर लगा था. मैंने सोचा कि पुलिस के लपेटे में ना आ जाऊं. लेकिन फिर भी मैंने मदद की, ये बात मुझे खुशी देती है.'

भजन सिंह राणा को इनाम देने वाले फैजान अंसारी ने वह रियल हीरो है जिन्होंने सैफ अली खान को सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक्टर से रिक्वेस्ट की है वह ऑटो ड्राइवर की मदद करें.

