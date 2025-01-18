सैफ अली खान नहीं जहांगीर पर था हमलावर का निशाना, करीना बोलीं- 'बच्चों के कमरे में...'
Pratibha Gaur
| Jan 18, 2025
सैफ अली के घर 16 जनवरी को एक चोर घुस आया था, जिसने एक्टर पर हमला कर दिया था.
इस घटना में सैफ को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उनकी लीलावती अस्पताल में दो सर्जरी हुई.
वहीं अब इस मामले में करीना कपूर ने बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को दिए बयान में करीना ने उस रात की सारी घटना बताई है.
एक्ट्रेस ने बताया कि जब आरोपी घर में घुसा तो वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव था.
करीना ने बताया, 'आरोपी ने घर से कोई सामान नहीं चुराया लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह हमारे छोटे बेटे पर हमला करने जा रहा है.'
करीना ने आगे कहा, 'क्योंकि आरोपी जहांगीर के कमरे में मौजूद था. इस दौरान घर की महिलाओं ने बीच-बचाव की कोशिश की.'
उन्होंने कहा, 'वहीं सैफ की भी उसके साथ हाथापाई हो गई, जिसकी वजह से वह जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया.'
करीना ने आगे कहा, 'जब वह सैफ पर हमला कर रहा था तब मैंने मौका देखकर बच्चों और घर की महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेज दिया.'
बता दें कि सैफ अली खान बच्चों को बचाने के लिए चोर से भिड़ गए थे, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं.
