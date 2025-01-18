सैफ अली खान नहीं जहांगीर पर था हमलावर का निशाना, करीना बोलीं- 'बच्चों के कमरे में...'

वहीं अब इस मामले में करीना कपूर ने बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को दिए बयान में करीना ने उस रात की सारी घटना बताई है. Source: Bollywoodlife.com