सैफ अली खान पर हमला या सोची-समझी साजिश? इन तीन सवालों के अबतक नहीं मिले जवाब

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 18, 2025

सैफ अली खान पर हुए हमले से पूरी मायानगरी हैरान है.

एक अंजान शख्स एक्टर के घर में घुसकर उनपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है.

इसमें एक्टर गंभीर रूप से घायल हैं और अभी उनका इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है.

हालांकि, इस हमले को लेकर अभी तक तीन सवाल ऐसे हैं, जिनके जवाब अबतक नहीं मिल पाए हैं.

पहला कि हमलावर सैफ के घर में कैसे घुसा? अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका है.

दूसरा हमलावर को कमरे में बंद कर दिया गया था, तो वह कैसे भागा.

तीसरा कि सोसायटी के गेट पर हमलावर किसी गार्ड को कैसे नहीं दिखा वह अंदर कैसे आया.

