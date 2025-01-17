सैफ अली खान पर नहीं बेटे जेह पर थी हमले की प्लानिंग? नर्स के बयान पर कई बड़े खुलासे
| Jan 16, 2025
16 जनवरी की आधी रात को एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया गया.
इस मामले में उनकी स्टाफ नर्स एलीयामा की पुलिस FIR में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
एलीयामा के बयान के मुताबिक, सैफ पर हमले से पहले से आरोपी ने धमकी दी थी और रुपये भी मांगे थे.
बयान में यह भी कहा गया कि, सैफ के कमरे में आने से पहले अरोपी जेह की तरफ बढ़ा था.
एलीयामा के मुताबिक उसकी आंख लग गई थी, जब किसी की आवाज से नींद टूटी तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला था और लाइट जल रही थी.
पहले एलीयामा को लगा कि करीना बेटे जेह से मिलने आई होंगी, लेकिन उन्हें कुछ गडबड़ लगा तो वो बाथरूम में झांकने चली गईं.
तब उन्हें वहां टोपी लगाए कोई परछाई दिखी जो बाथरूम से निकल कर जेह की ओर बढ़ने लगी.
ये सब देखकर एलीयामा घबराकर जेह की तरफ दौड़कर आईं, जिसके बाद आरोपी ने उन्हें चुप रहने को बोला.
एलीयामा के मुताबिक जब वो जेह की तरफ जा रहा था और वो जेह के पास पहुंचने के लिए दौड़ीं तो वो उनकी तरफ दौड़ा.
एलीयामा की तरफ जब वो शख्स आया तो दोनों के बीच हाथापाई हो गई.
इस बीच जेह की नैनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सैफ और करीना अंदर आ गए और आरोपी ने एक्टर पर हमला कर दिया.
