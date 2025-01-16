सैफ अली खान का असली नाम शायद ही आपको पता हो, मां-बाप ने बड़े प्यार से रखा था ये नाम
| Jan 16, 2025
हाल ही में सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अब खतरे से बाहर हैं.
इसके लिए मेकर्स ने सैफ अली खान से गुज़ारिश की कि वो शूट के लिए अपने घर से कपड़ा लेकर आएं.
सैफ ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की हैं.
इस फिल्म के मेकर्स के पास सैफ के कैरेक्टर के लिए कपड़े नहीं थे.
जी हां सैफ अली खान का असली नाम कुछ और ही है. आइए जानते हैं.
फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ को अपने घर के कपड़े पहनने पड़े थें.
इनके पिता नवाब पटौदी और मां शर्मिला टैगोर ने इनका नाम साजिद अली खान रखा था.
फिल्मी दुनिया में आने से पहले सैफ, साजिद अली खान के नाम से जाने जाते थे.
बॉलीवुड के चार्म सैफ ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की हैं.
करीना कपूर के साथ शादी के दौरान मैरिज सर्टिफिकेट पर सैफ अली खान का नाम साजिद अली खान ही दर्ज था.
