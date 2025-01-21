एक बार फिर सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ आरोपी, पुलिस ने किया...

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में करीना कपूर ने घर पर नजर रखने के लिए मीडिया की लताड़ लगाई है. इस दौरान करीना कपूर पर्सनल स्पेस में न घुसने की सलाह देती नजर आईं. इसी बीच सैफ अली खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. Source: Instagram