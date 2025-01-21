एक बार फिर सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ आरोपी, पुलिस ने किया...
Jan 21, 2025
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में करीना कपूर ने घर पर नजर रखने के लिए मीडिया की लताड़ लगाई है. इस दौरान करीना कपूर पर्सनल स्पेस में न घुसने की सलाह देती नजर आईं. इसी बीच सैफ अली खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
सैफ अली खान के घर पर हमला करने वाला शहजाद एक बार फिर से उनके घर में पहुंच गया है. बीती रात मुंबई पुलिस ने शहजाद के साथ मिलकर सैफ अली खान के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है.
बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमला करने के बाद शहजाद 2 घंटों तक उनके घर में ही छिपा रहा था. क्राइम सीन रिक्रिएट करते समय मुंबई पुलिस को शहजाद के करीब 19 फिंगर प्रिंट्स मिले हैं.
क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद शहजाद को फिर से फिर से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है. शहजाद का पूरा नाम शरीफुल इस्लाम सजाद मोहम्मद रोहिला अमीन फकीर बताया जा रहा है.
पहले इस शख्स ने खुद का नाम विजय दास बताया था. ये शख्स बांग्लादेश का रहने वाला है. इंडिया में गैरकानूनी तरीके से घुसने के लिए इस शख्स ने अपनी पहचान बदली थी.
शहजाद ने बताया है कि उसे नहीं पता था कि ये घर सैफ अली खान का है. वहीं पुलिस का कहना है कि शहजाद ने पूरी प्लानिंग के साथ सैफ अली खान के घर पर अटैक किया है.
शहजाद ने सबसे पहले करीना कपूर के बेटे जेह को बंधक बनाया. वो जेह को बंधक बनाकर एक करोड़ रुपए वसूलना चाहता था. हालांकि सैफ अली खान की बहादुरी ने उसके सारे प्लान को चौपट कर दिया.
सैफ अली खान अब भी अस्पताल में ही हैं. कुछ समय पहले ही संजय दत्त सैफ अली खान को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. बॉलीवुड के और भी कई सितारे सैफ से मिलने जा चुके हैं.
