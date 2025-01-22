जमाने को बेवकूफ बना रहे हैं सैफ अली खान? ऐसे गहराया शक

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं. इसी बीच सैफ अली खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनकर फैंस को जबरदस्त झटका लगने वाला है.

सैफ अली खान को लेकर शिव सेना के नेता संजय निरुपम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. संजय निरुपम ने दावा किया है कि सैफ अली खान अपने फैंस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

सैफ अली खान को लेकर संजय निरुपम ने कहा, मेरे साथ साथ पूरे मुंबई के लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि सैफ अली खान इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए. इनको तो ढ़ाई इंच का चाकू लगा था.

संजय निरुपम ने आगे कहा, मैं सैफ अली खान के खिलाप नहीं हूं लेकिन मैं बार बार ही सोच रहा हूं कि एक सर्जरी के बाद कोई शख्स इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है. मैं जानता हूं कि सैफ अली खान का इम्यून सिस्टम जबरदस्त है.

संजय निरुपम ने बोला, डॉक्टर ने बोला था कि सैफ अली खान बहुत बुरी स्थिति में अस्पताल आए थे. उनकी 6 घंटे तक सर्जरी चली है. अचानक ही वो इतने फिट कैसे दिख रहे हैं. क्या ऐसा सच में हो सकता है.

संजय निरुपम ने सवाल खड़ा किया कि मुझे सैफ अली खान की कमर पर किसी तरह की कोई भी चोट का निशान नजर नहीं आ रहा है. जितना बताया जा रहा है क्या ये हमला सच में इतना गंभीर था.

संजय निरुपम के इन सवालों ने सब लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है. लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में सैफ अली खान ने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है.

अब ये तो हर कोई जानता है कि सैफ अली खान की भोपाल में मौजूद करोड़ों की प्रॉपर्टी पर खतरा मंडरा रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस मामले से सबकी नजर बचाने के लिए सैफ ने ऐसा किया है.

